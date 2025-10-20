Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekiplerine ateş açan Okan Gül, gözaltına alındı. Villada yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve 400 bin lira ele geçirildi.