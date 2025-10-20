Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı

Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı
Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekiplerine ateş açan Okan Gül, gözaltına alındı. Villada yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve 400 bin lira ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye’de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda alınmışlardı: 19 ünlünün 8'inin testi pozitif çıktıSon Dakika | Uyuşturucu operasyonunda alınmışlardı: 19 ünlünün 8'inin testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karagedik Mahallesindeki villaya bugün saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

EKİPLER EVE GİRİNCE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Ekiplerin eve girdiği sırada Okan Gül, rastgele ateş etmeye başladı. Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, villada yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı ve 400 bin lira ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Okan Gül, jandarma karakoluna götürüldü.

Şüpheli Okan Gül, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
