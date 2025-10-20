Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye’de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda alınmışlardı: 19 ünlünün 8'inin testi pozitif çıktı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karagedik Mahallesindeki villaya bugün saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi.
EKİPLER EVE GİRİNCE RASTGELE ATEŞ AÇTI
Ekiplerin eve girdiği sırada Okan Gül, rastgele ateş etmeye başladı. Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, villada yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı ve 400 bin lira ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Okan Gül, jandarma karakoluna götürüldü.
Şüpheli Okan Gül, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)