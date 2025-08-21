Villa inşaatında bulunmuştu: Amca ve iki yeğenden itiraf geldi

Küçükçekmece’de geçtiğimiz Haziran ayında kaçırılan ve önceki gün bir villa inşaatında gömülmüş halde bulunan yabancı uyruklu Nametullah S.'nin cesediyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 18 Haziran 2025'te sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerin yayınlanmasının ardından 20 Haziran'da polise teslim olan Cebrail K. ile 2 yeğeni ifadelerinde, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu belirterek "Biz Afgan Ali olarak bildiğimiz kişiyi yolda gördük. Bize 10 bin lira borcu vardı. Paramızı geri isteyince bize küfür etti. Biz de onu alıp karakola götürmek için otomobile bindirdik. Ancak çok sarhoştu, yolda bu niyetimizden vazgeçip onu indirdik" cümlelerini kullandı. Şüpheliler, haklarında kimsenin şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.

KAYIP MÜRACAATI ÜZERİNE YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 Temmuz 2025'te polise yapılan müracaat soruşturmanın seyrini değiştirdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne konsolosluk aracılığıyla başvuran yeğeni Nametullah S.’den 1 aydır haber alamadıklarını, sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerdeki kişiye çok benzediğini söyledi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Savcılık talimatıyla Cebrail K., yeğenleri Muhammet Y.K., Nejat K. bir kez daha gözaltına alındı. Şüpheliler benzer ifadeler verdi ancak bu kez kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandılar. Polisin yaptığı çalışmada önce kayıp olarak aranan Nametullah S.’nin Küçükçekmece’de kaldığı ev tespit edildi. Evde kalan yabancı uyruklu kişiler, eve o tarihte 3 kişinin geldiğini, Nametullah K.’yi dövdüklerini daha sonra zorla dışarı çıkararak götürdüklerini anlattı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin cep telefonu HTS kayıtlarını incelediğinde, aracın önce Yenibosna’ya gittiğini burada 1 saat kadar kaldıktan sonra Kumburgaz’a geçtiğini belirledi.

4 METRE DERİNLİKTEKİ CESEDİ KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU

Polis ekipleri daha sonra Şüphelilerden Cebrail K.’nin yürüttüğü aynı bölgedeki villa inşaatı ve çevresinde araştırma yaptı. Bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadavra köpekleri Melon ve Zeyna’nın da katıldığı ceset arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin istinat duvarının yanında olmaması gereken bir toprak seti fark etmesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Kadavra köpeklerinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında 4 metre derinliğe inildiğinde Nimetullah S.’nin cesedi bulundu.

SAVCILIKTA SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Soruşturma devam ederken, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin isteği doğrultusunda cezaevinde bulunan 3 şüpheli ifadelerinin alınması için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Savcılık tarafından tekrar ifadeleri alınan şüphelilerden Cebrail S.’nin cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Cebrail S.’nin ifadesinde "Onunla alacak verecek meselesi yüzünden kavgamız vardı. Onu araca aldıktan sonra önce Yenibosna’ya gittik. Burada araba değiştirdikten sonra kaçırdığımız kişiyi Kumburgaz’a götürdük. Burada onu darbederken öldü. Bunun üzerine onu istinat duvarının yanına gömdük. Ertesi gün bir dozer çağırıp üzerini toprakla kapattık" dediği öğrenildi. Cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Cebrail S.’nin yeğenlerinin sadece kendisine yardım ettiğini söylediği de belirtildi.

DNA'SI EŞLEŞTİ

Villa bahçesindeki kazıda yaklaşık 4 metre derinlikte bulunan ceset ile Nametullah S.'nin amcasının Adli Tıp Kurumu'na verdiği DNA örnekleri eşleşti. Daha önce 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklanan Cebrail K., yeğenleri Muhammet Y.K. ve Nejat K., çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.