Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!
Yapay zeka ile üretilmiş görseller kullanan sahte hoca; aşık etme, soğutma ve kısmet açmagibi sözde büyülerle tam bir vurgun yaptı! Büyü başına 3.800 TL isteyen sözde hocanın,sahte vergi levhası ve onlarca sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıktı!

halktv.com.tr - Doğancan Kuru / ÖZEL HABER

Artvin Şavşat’ta yaşadığını iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, kendini "Davut Hoca" olarak tanıtıp yapay zeka ile üretilmiş içeriklerle büyücülük ilanları oluşturdu. Büyü başına 3.800 TL alan dolandırıcı, ‘ücretsiz ön bakım’ vaadiyle ilk oltasını atıyor.

BÜYÜ ÜCRETİ 3 BİN 800 TL

Bu aşamada kişilerin ruhani bağlantılarını kontrol ettiğini söyleyen dolandırıcı, tüm bunların ardından büyü kısmına başlayacağını belirterek 3 bin 800 TL olan büyü ücretini istiyor.

Yaptığı vurgunun ardından "büyünün tutması için sabırla beklenmeli" diyen dolandırıcının mağdur ettiği kişi sayısı henüz belli değil. Ortada resmi bir rakam olmasa da birçok sosyal medya kullanıcısı, "Davut Hoca" tarafından dolandırıldığını söyleyen paylaşımlar yaparak diğer kullanıcıları uyarıyor.

"Davut Hoca"nın aynı fotoğrafla oluşturulmuş 10, farklı fotoğraflarla oluşturulmuş onlarca sosyal medya hesabı bulunuyor. Güncel kullandığı hesabında 76 bin takipçisi bulunan ‘Davut Hoca’nın neredeyse tüm takipçileri sahte.

SAHTE VERGİ LEVHASI HAZIRLAMIŞ

Sahtelikte sınır tanımayan büyücünün sahte vergi levhası bile var. Büyü vaadiyle dolandırdığı kişileri ikna edebilmek için hesabından; vergi türünde ‘Kurumlar Vergisi’, ana faaliyet kısmında ise ‘fal ve astroloji danışmanlığı’ yazan sahte bir vergi levhası paylaşmış.

Yaptığı sahte vergi levhasıyla 3 yıldır vergi ödediğini iddia eden Şavşatlı Davut Hoca, ürettiği belgede bile 3 yıldır vergiden muaf görünüyor. Tüm bu skandal vurgun hikayesinin ortaya çıkmasının ardından ‘Davut Hoca’ya söz vermek istedim fakat telefonlarını ve bol sahte takipçili hesaplarını kapatıp kayıplara karıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

