Vatandaş bu sene balığa doyacak: Kilosu 200 liradan satılıyor!

Trabzon’da balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsi, kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 200, istavritin 150, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, denizde hava şartlarının olumsuzluğundan dolayı hamsi avının bugün daha az yapılabildiğini söyledi.

"BU SENE VATANDAŞ HAMSİYE DOYACAK"

Hamsinin son yıllardaki en iyi sezonunu geçirdiğini belirten Çoğalmış, şunları kaydetti:

"Hamsi sezonu başlayalı neredeyse 35 gün oldu ve her gün hamsi çıkıyor. Bu da güzel bir sezon olduğunu gösteriyor. Tabii ara sıra hava bozuk olabiliyor. Son yılların en güzel sezonunu geçiriyoruz. Geçen sene palamut açısından en güzel sezondu. Bu sene de hamsi başlar başlamaz hala devam ediyor. Hava ne kadar bozuk olursa olsun az miktarda da olsa hamsi çıkıyor. Bu sene vatandaş hamsiye doyacak."

Balık almaya gelenlerden Mustafa Emre Civil ise hamsinin bu yıl bol miktarda olduğuna değinerek, "Bu sene hamsi biraz fazla, geçen sene pek yoktu. Fiyatlar biraz artıyor ancak Marmara Bölgesi'ne göre daha uygun. Biz de tercih ediyoruz. Hamsi bizim vazgeçilmezimiz, diğer balıklardan da yiyoruz ama hamsi başka."

