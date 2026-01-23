Uzmanlardan net uyarı: Bu linklere tıklamadan önce iki kez düşünün

Son dönemde dijital dolandırıcılık vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden gönderilen sahte linklere karşı vatandaşları uyardı. Bu linkler, kullanıcıların kişisel verilerini ve banka bilgilerini saniyeler içinde ele geçirebiliyor.

SAHTE MESAJLARLA PANİK YARATIYORLAR

Dolandırıcılar; kargo bildirimi, banka uyarısı, ceza ödemesi, sosyal medya hesap doğrulaması ya da “hesabınız askıya alındı” gibi ifadelerle kullanıcıları paniğe sürüklüyor.

Gerçeğe oldukça yakın tasarlanan bu mesajlardaki linklere tıklanması halinde, telefonlara zararlı yazılımlar yüklenebiliyor veya sahte internet siteleri üzerinden bilgiler ele geçiriliyor.

Dolandırıcılıkta son nokta: Ev hayali kuranlar dikkat bu mesajlara kanmayın

SAHTE LİNKLER NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre link adreslerinde yazım hataları, farklı uzantılar, anlamsız karakterler ve alışılmadık kısaltmalar dolandırıcılığın en önemli işaretleri arasında yer alıyor. Bu tür mesajlarla karşılaşıldığında, işlemlerin doğrudan kurumların resmi internet siteleri veya müşteri hizmetleri üzerinden yapılması öneriliyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?

Bilinmeyen kaynaklardan gelen linklere tıklanmaması, iki aşamalı doğrulamanın aktif hale getirilmesi ve mobil cihazlarda güvenilir güvenlik yazılımlarının kullanılması büyük önem taşıyor. Şüpheli bir durum fark edildiğinde ise zaman kaybetmeden bankalarla iletişime geçilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, dijital dünyada atılan tek bir yanlış adımın ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları temkinli olmaya çağırıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Siber güvenlik uzmanları, resmi kurumlar ve bankaların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek kişisel bilgi talep etmediğini vurguluyor. Şüpheli içeriklerde yer alan bağlantıların kesinlikle açılmaması, gönderen numara veya e-posta adresinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor.