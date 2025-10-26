Uzman çavuşu öldüren kadın firardan sonra yakalandı

Yayınlanma:
Kağıthane'de 2021 yılında nişanlısı Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldürmekten 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve sevk edildiği Elazığ yarı açık cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Erdoğan, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Temmuz 2021'de Kağıthane'de meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), bir süredir birlikte yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından kendi beylik tabancasıyla vurularak hayatını kaybetti.

istanbul-kagithanede-nisanlisi-uzman-c-982366-291665.jpg

Olayın ardından gözaltına alınan Erdoğan, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuş Yıldırım's cenazesi memleketi Gaziantep’te toprağa verilirken, devam eden yargılama sonucunda Gizem Erdoğan'a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

istanbul-kagithanede-nisanlisi-uzman-c-982367-291665.jpg

ELAZIĞ'DAKİ YARI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Hüküm giymesinin ardından bir süre İstanbul'da cezaevinde kalan Gizem Erdoğan, 2025 yılının Temmuz ayında Elazığ’daki bir ceza infaz kurumuna sevk edildi. Ancak Erdoğan, burada kaldığı yarı açık cezaevinden firar ederek izini kaybettirdi. O tarihten bu yana firari hükümlü olarak polis tarafından aranıyordu.

istanbul-kagithanede-nisanlisi-uzman-c-982368-291665.jpg

KARTAL'DA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Firari hükümlünün peşine düşen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahısar Büro Amirliği ekipleri, Gizem Erdoğan’ın İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan titiz teknik ve fiziki takibin ardından Erdoğan’ın Kartal’da bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında Gizem Erdoğan yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Erdoğan, çıkarıldığı adliyede tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

