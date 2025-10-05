Uzaklaştırma kararı da engel olmadı: Bir kadın daha katledildi

Uzaklaştırma kararı da engel olmadı: Bir kadın daha katledildi
İzmir'in Menderes ilçesinde iki çocuk annesi Serpil Güral (45), uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası A.G. (48) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. A.G. ile eşi Serpil Güral arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.G., eşini bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Serpil Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

uzaklastirma-aldirdigi-kocasi-tarafindan-948835-281728-1.jpg

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Katil zanlısı A.G. polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede, Serpil Güral’ın 22 Eylül’de eşi hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

