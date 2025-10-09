Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Yayınlanma:
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



TUTUKLANDI

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda U.K'nin üstü ve ikametinde yapılan aramada 138 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, saksıya dikili vaziyette kenevir bitkisi, 37 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:AA

