Ustalar bir bir gitti: 2025’te Türkiye’yi yasa boğan vedalar

2025, sanat dünyası için vedaların yılı olarak hafızalara kazındı. Yeşilçam’dan müzik ve medya dünyasına kadar uzanan pek çok ünlü isim hayatını kaybetti.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. 2 Ocak'ta vefat eden Tayfur, 4 Ocak’ta Yeniköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak’ta İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti. 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülen İleri, 10 Ocak’ta Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep ise 14 Ocak’ta, 70 yaşında hayatını kaybetti. "Yaprak Dökümü" dizisiyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi

Sunucu Deniz Arman da 24 Ocak'da hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden gazeteci Arman, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

İBB acı haberi verdi: Usta oyuncu hayatını kaybetti

"ŞİRİN BABA" VE "BUGS BUNNY" SESİNİ KAYBETTİ

Tiyatro ve seslendirme dünyasının usta ismi Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında vefat etti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı, unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendirerek bir döneme damgasını vurmuştu.

Halk arasında Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Kahtalı, 15 Şubat’ta vefat etti. Antalya’da 74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Türkiye 2 Mart’ta ise Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram’ı kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Anadolu rock müziğinin simge isminin vefatı, ülkede büyük bir üzüntü yarattı. "Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlandı.

GENÇ YAŞTA VEFAT ETTİ

Sinema ve tiyatronun ünlü ismi Şinasi Yurtsever’in genç yaşta vefatı da sevenlerini yasa boğdu. "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz" gibi sinema filmlerinde ve dizilerde rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart’ta, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oryantal dansın önemli figürü, Tanyeli ise 17 Mart’ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Asıl adı Öznur Kral olan ve 1990’lı yıllarda oryantal danslarıyla ünlenen 54 yaşındaki sanatçı, 2 yılı aşkın süredir pankeras kanseriyle mücadele ediyordu.

Ünlü yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema dünyasının usta yönetmeni Sınav, 69 yaşında İstanbul’da vefat etti.

YEŞİLÇAM "DÖRT YAPRAKLI YONCASI"NDAN BİRİNİ DAHA KAYBETTİ

Yeşilçam’ın efsane ismi Filiz Akın’ın 21 Mart'ta vefatı, büyük üzüntü yarattı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılan usta oyuncu 82 yaşında hayatını kaybetti.

"KUZEY’İN OĞLU" 58 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Karadeniz müziğinin hırçın sesi Volkan Konak ise 31 Mart’ta 58 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı.

Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, yoğun bir kalabalıkla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"Balık Ayhan" adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 13 Mayıs'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

“Selvi Boylum Al Yazmalım”ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 15 Mayıs’ta, 80 yaşında vefat etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye’de eylül ayının son günlerinde, arabesk müziğin ünlü ismi Güllü’nün, Yalova Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesi uzun süre tartışıldı.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'da evinin penceresinden düşerek 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyasının Cinayet Büro Amirliğine devredildiğinin açıklanmasının ardından çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, 9 Aralık’ta, olay sırasında Güllü’nün kızı ile evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sultan Nur Ulu, emniyetteki ifadesinde, Gülter'in annesi Güllü'yü bacaklarından tutarak ittiğini iddia etti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık'ta "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim’de hayatını kaybetti. "Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer tutan, 90 yaşında vefat eden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın jönlerinden oyuncu Engin Çağlar, 1 Kasım’da, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu vefat eden Çağlar, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatronun usta isimlerinden Ahmet Gülhan, 3 Kasım'da hayatını kaybetti.

Türk sanat müziğinin divası olarak anılan Muazzez Abacı, 12 Kasım’da, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ABD'de vefat eden Abacı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'nda düzenlenen törenin ardından, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.