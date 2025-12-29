Üsküdar'da 'Noel Baba' kılıklı algı operasyonu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li yönetimi yıpratmak adına, bu kez "Yılbaşı Kadın Emeği Pazarı" üzerinden bir senaryoyu devreye sokuldu. Sosyal medyada AKP'ye yakınlığıyla bilinen bazı hesaplar tarafından, Üsküdar Belediyesi'nin ilçe meydanında açtığı pazarın tanıtımının Noel Baba kıyafeti giyen kişilerce yapıldığı öne sürüldü.

Meydandaki metro çıkışında Noel Baba kıyafetiyle broşür dağıtan bir kişinin fotoğrafları, organize bir şekilde paylaşılarak Üsküdar Belediyesi ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hedef tahtasına oturtulmaya çalışıldı. Ancak bu "kurmaca" eylem, belediyeden gelen belgeli yalanlamayla kısa sürede ifşa oldu.

BELEDİYEDEN SERT YANIT

Algı operasyonu üzerine sessiz kalmayan Üsküdar Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak olayın iç yüzünü deşifre etti. Yapılan açıklamada, Noel Baba kıyafetiyle dağıtım yapan şahsın belediyeyle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı vurgulandı. İşin en çarpıcı boyutu ise belediyenin söz konusu etkinlik için hiçbir broşür basımı gerçekleştirmemiş olmasıydı. Belediye yönetimi, bu detayı paylaşarak eylemin tamamen "provokasyon amaçlı bir tiyatro" olduğunu gözler önüne serdi.

"KİN VE NEFRET ORTAMINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kadın emeğini desteklemek amacıyla kurulan pazarın asılsız iddialarla hedef alınmasını Üsküdarlıların takdirine bırakan yönetim, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

İşte Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan o açıklamanın tamamı: