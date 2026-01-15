Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 8 farklı adresi mercek altına aldı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla, önceden belirlenen hedeflere baskın yapan ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER
Adreslerde eğitimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalar sonucunda; A4 kağıdına emdirilmiş 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 28 adet sentetik ecza hap kayıt altına alındı.
ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARLARI
Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)