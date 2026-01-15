Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yayınlanma:
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan şüphelilerin 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 8 farklı adresi mercek altına aldı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla, önceden belirlenen hedeflere baskın yapan ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Adreslerde eğitimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalar sonucunda; A4 kağıdına emdirilmiş 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 28 adet sentetik ecza hap kayıt altına alındı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARLARI

Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

