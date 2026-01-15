Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" çalışmaları çerçevesinde belirlenen adresleri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu noktalara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİK

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, toplum güvenliğini tehdit eden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonun bilançosu; 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet şarjör ve 87 adet mühimmat olarak açıklandı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, ifade işlemleri ve adli tahkikatın tamamlanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.