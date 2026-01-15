İstanbul trafiğinde iş çıkış yoğunluğu!

İstanbul trafiğinde iş çıkış yoğunluğu!
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatlerinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü iş çıkış saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

KÖPRÜ GİRİŞLERİ KİLTİLENDİ

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

aa-20260115-40265622-40265621-istanbulda-aksam-saatlerinde-trafik-yogunlugu-yuzde-89a-cikti.jpg

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözleniyor.

YOĞUNLUK KAVACIK'TA BAŞLIYOR

TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

aa-20260115-40265622-40265619-istanbulda-aksam-saatlerinde-trafik-yogunlugu-yuzde-89a-cikti.jpg

10 madde daha Meclis'te kabul edildi: Trafik cezalarına zam üstüne zam10 madde daha Meclis'te kabul edildi: Trafik cezalarına zam üstüne zam

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.

