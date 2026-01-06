Timur Savcı'nın uyuşturucu sonucu çıktı

Timur Savcı'nın uyuşturucu sonucu çıktı
Yayınlanma:
Ünlü yapımcı Timur Savcı, Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından test sonuçları çıktı.

TİMS&B yapım şirketinin ortağı olan ünlü yapımcı Timur Savcı, Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen uyuşturucu içerikli yazışmaların ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Savcı'nın kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi.

Sabah'ın haberine göre; Yapılan testlerde Savcı'nın kanında uyuşturucuya rastlanmazken, saç örneklerinde kokain tespit edildi.

Soruşturma, uyuşturucu kullanımı ve teminiyle ilgili yürütülen geniş çaplı bir operasyonun parçasıydı. Ela Rümeysa Cebeci'nin iki cep telefonunun şifrelerini emniyete vermesiyle aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiyle olan yazışmaları incelendi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dijital incelemelerde Timur Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucu teminine dair mesajlaşmalar tespit edildi. 25 Ekim 2024’te işyerinin konumunu paylaşan Savcı'nın, Cebeci ile Levent’teki ofisinde buluştuğu belirlendi. Cebeci'nin 30 Ekim'deki mesajlarında “THC'mi unutma, up olmak istiyorum” ve “birlikte deneriz” ifadeleri yer aldı.

AKP'li Rumeysa Kadak Sadettin Saran'ın 'özel davetlisi' çıktı! Teşekkür videosunu her yerden sildiğini sandı: TikTok'u unuttuAKP'li Rumeysa Kadak Sadettin Saran'ın 'özel davetlisi' çıktı! Teşekkür videosunu her yerden sildiğini sandı: TikTok'u unuttu

Bu yazışmaların ardından Savcı'nın cep telefonuna el konuldu, hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. 24 Aralık’ta gözaltına alınan Savcı, “uyuşturucu kullanmak ve temin etmek” ile “kullanımı kolaylaştırmak amacıyla yer ve malzeme sağlamak” suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Öte yandan Ela Rumeysa Cebeci de hala tutuklu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

