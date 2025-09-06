Üniversitede usulsüz atamayı protesto eden 7 öğrenciye uzaklaştırma!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne uzmanlık alanı olmamasına rağmen Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı’nın dekan olarak atandığı gerekçesiyle öğrenciler, nisan ayı boyunca eylem yapmışlardı. Öğrencilerin protestolarının ardından Odabaşı, görevinden istifa etmişti.

11 Nisan günü Odabaşı’nın yürüteceği dersin engellendiği gerekçesiyle 10 öğrenci hakkında soruşturma açıldı. 7 Mayıs günü başlatılan soruşturma yaklaşık 4 ay sonra 5 Eylül’de tamamlandı. Disiplin soruşturması kapsamında 7 öğrenci hakkında “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” gerekçesiyle 1 ay uzaklaştırma cezası verildi. Verilen cezanın ise 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında uygulanacağı bildirildi.

“ÖĞRENCİLER BU KARARI KABUL ETMEDİ”

İsmini vermek istemeyen bir üniversite öğrencisi, Odabaşı’nın lisansının Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü olduğuna dikkat çekerek MSGSÜ’de dekan olarak atandığını ve istifa etmesinin ardından yerine vekil olarak Yasemin Nur Erkalır’ın getirildiğini ifade etti. Odabaşı’nın bu kez Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanlığı’na atandığını aktaran öğrenci, “Oysa bölüm kurulundan çıkan kararda onun değil, başka bir akademisyenin adı yer alıyordu. Buna rağmen Rektör Handan İnci, liyakatsizlikten yana bir tercih kullanarak bölümün görüş ve onayını da almadan Odabaşı’nın atamasını gerçekleştirdi. Öğrenciler bu kararı kabul etmedi, dilekçelerle itiraz etti. 100’den fazla dilekçeyi hocalarına teslim etmek üzere sınıf kapısı önünde bulundukları sırada, dersi olan Odabaşı sınıf kapısına okulun tüm güvenliğini yığarak gergin bir atmosfer yarattı. Öğrenciler bu baskıcı tutumu alkışlarla protesto etti, ardından dilekçeleri hem kendisine hem de rektörlüğe teslim ederek dağıldılar” ifadelerini kullandı.

“EN ÜST SINIR OLAN 1 AYDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ”

Bu olayın ardından başlatılan disiplin soruşturmasına da değinen öğrenci, “Bu olayın hemen ardından Odabaşı istifa ederek dönem ortasında okuldan ayrıldı ancak ardından 10 öğrenciye Dekan Vekili Yasemin Nur Erkalır tarafından soruşturma açıldı. Gelinen noktada ise 7 öğrenciye öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yüksek öğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle en üst sınır olan 1 aydan uzaklaştırma cezası verilmiştir. Bu cezanın bilerek ders kayıt dönemine denk getirildiğini düşünüyoruz ve böylece fiilen bir dönemin kaybına yol açacak şekilde 1 ay uzaklaştırma cezası verildiğini.” sözlerini sarf etti.

“Bu karara imza atan kişi ise yine Odabaşı’nın ardından Güzel Sanatlar Fakültesine Dekan Vekili olarak getirilen Yasemin Nur Erkalır oldu.” diyen öğrenci, “Temelinde özgür düşünce olan sanat eğitiminin kalbinde öğrencilerin eğitim hakkı gasp edilmekte, usulsüz atamalarla yaratılan krizlerin faturasını öğrenciler ödemektedir. Tüm öğrencilerin eğitim hakkı iade edilmeli, uzaklaştırmalar derhal geri çekilmelidir.” ifadelerini kullandı.



