Ülkü Ocakları 'Türkofobi İzleme Merkezi' kuruyor

Yayınlanma:
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yurt dışında Türklere yönelik önyargı, adaletsizlik ve ırkçılığı takip edecek bir merkez kuracağını açıkladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik önyargı, adaletsizlik ve ırkçılık vakalarını takip edecek bir merkez kuracağını açıkladı. Kurulacak olan “Türkofobi İzleme Merkezi”, kısa süre içinde hizmete girecek ve Türk kimliğine yönelik haksızlıkların belgelenmesi, takip edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.

"TÜRK KİMLİĞİNE KARŞI ÖNYARGI VE DIŞLAYICI TUTUMLARIN ARTMAKTA"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, dünyada çeşitli ülkelerde Türk kimliğine karşı önyargı ve dışlayıcı tutumların artmakta olduğunu aktararak "Türk milleti yalnızca Anadolu'da değil, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört yanında yaşayan büyük bir ailedir. Bugün farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve adaletsizlikler artmaktadır. Türkler okullarda, iş hayatında ve gündelik yaşamda haksızlıklara maruz kalmaktadır" dedi.

"TÜRK'ÜN GÖNLÜ BİR ATTIKÇA ÇÖZÜMÜ DE BİR OLACAKTIR"

Yıldırım, bu duruma sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, Türkofobi İzleme Merkezi'nin bir "hafıza ve takip mekanizması" olacağını, aynı zamanda "çözüm sunan bir adres" görevi göreceğini ifade etti. Merkezin, yurt dışında eğitim gören öğrenciler, çalışan işçiler ve farklı ülkelerde yaşayan Türk ailelerinin karşılaştığı sorunlarla ilgileneceğini belirten Yıldırım "Onların yaşadığı her haksızlık bizim mücadelemizdir. Çünkü Türk'ün gönlü bir attıkça çözümü de bir olacaktır." dedi.

Yıldırım, merkezin çok yakında faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

