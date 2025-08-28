Ülkenin dört bir yanı maden kuşatması altında! Bu kez Eskişehir’de köylüler ayakta

Eskişehir Odunpazarı’na bağlı Demirli ve Seklice mahallelerindeki bentonit madeni kapasite artırmak için başvuruda bulundu. Kapasite artışına karşı çıkan köylüler ve Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri Valiliğe dilekçe verdi. Madenin daha fazla genişlemesini istemediklerini belirten köylülerden Hatice Dağlı, “Maden başladı, sözde bize zararı olmayacaktı. Köyümüzü işgal etti. Biz beyazlık istemiyoruz, yeşillik istiyoruz. Köy çok kötü. Bahçelerimiz olmuyor. Her taraf toz, hastalık oluyor. Anamızın, atamızın yurdu. Senelerdir biz de köyde yaşıyoruz. Biz beyaz köy istemiyoruz. Yeşillik olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seklice Mahalle Muhtarı Enver Furtın, madenin köye çok yaklaştığını ve köyün talan edildiğini belirterek “ÇED raporu yayınlanıyor. Hazırlandı. Bu ÇED raporuyla köyümüzün daha çok talan edildiğini, köy yollarının sık sık bozulduğundan kazalar odluğundan şikayetçi olduk ama bir sonuç alamadık. ÇED raporuyla maden köyümüzün sınırlarına daha çok yaklaştı. Ben Kalabak Suyun orijinalini için vatandaş olarak doğal yaşamı, geyiklerimizi, yaban hayatın tamamen o bölgede daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu maden sahası köyümüze çok zarar verecek. İmza topluyoruz. Valiliğe, çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne vereceğiz dilekçeleri. Meyveye, sebzeye zararı var. Toz bulutu var. Tarım arazilerine büyük zararı var. En çoğu da yaban hayata çok zararı var. Köy halkımız da istemiyor. Ben de muhtar olarak öncülük etmek, vatandaşın hakkını savunmak zorundayım” sözlerini sarf etti.

“BU VAHŞİ MADENE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu adına basın açıklaması yapan Nezahat Telci ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak doğamızı, yaşam alanlarımızı ve sağlığımızı tehdit eden bir maden projesine karşı daha ses çıkartmak için bugün burada toplandık. Biliyorsunuz, her karış toprağımızda maden projesi... Memleketimiz çok büyük bir saldırı altında ve bu saldırının en yoğun olduğu illerden bir tanesi de Eskişehir’imiz. Birazdan Valiliğe dilekçeler vereceğiz, bu dilekçelerimizin konusu Eczacıbaşı’nın Odunpazarı’ndaki bentonit ocağı projesi ile alakalı olacak.” ifadelerini kullandı.

“Biz doğa savunucuları bu projeye yönelik başlatılmış olan ÇED sürecinin sonlandırılmasını istiyoruz. Madencilik faaliyeti daha şimdiden bölgede büyük bir yıkıma sebep oldu, eğer kapasite artışı gerçekleştirilir ise meydana gelecek etkiler geri döndürülemez bir boyut kazanacak.” diyen Telci, “Köylülerimiz projeyi istemiyorlar ve bizler de onların yanındayız, bu vahşi madene geçit vermeyeceğiz.” sözlerini sarf etti.

“BİR AVUÇ SERMAYEDARA TOPRAĞIMIZI PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ”

“Bu projenin geçmişi de başka projelerde olduğu gibi küçük alanlar ile başladı ve ÇED gerekli değildir kararları verildi. Şimdi geldiğimiz noktada ÇED alanının 150 hektardan daha büyük bir alana çıkartılması planlanıyor. Proje sahası Porsuk Barajı’na sadece 6,1 kilometre mesafede, projenin açık ocak ve pasa depolama alanları üzerinde dereler var yani suyumuz büyük bir tehlike altında.” açıklamasında bulunan Telci, “Biliyorsunuz Uşak’ta sular sadece belirli saatlerde verilmeye başlandı. Eğer su varlıklarımızı koruyamazsak bu durum hepimizin başına gelebilir. Peki soruyoruz sizlere Eskişehir’imizin su varlıklarının ortasına bu projeler yapılırsa bizler nasıl sularımızı koruyabiliriz? Bir avuç sermayedara Uşak’ta ve daha birçok ilde olduğu gibi suyumuzu, toprağımızı ve yaşam alanlarımızı peşkeş çektirmeyeceğiz, yaşamı savunacağız.” ifadelerini kullandı.

