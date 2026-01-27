Ufukta kar göründü! Meteoroloji kuvvetli yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı uyardı

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağışlar görülürken, rüzgarın bazı bölgelerde zaman zaman kuvvetleneceği, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don, sis ve çığ riskinin öne çıktığı belirtiliyor. Haftalık tahminlerde ise İstanbul dahil olmak üzere kar ve karla karşık yağmur göründü.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA VE BUZLANMAYA KARŞI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli,Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UFUKTA KAR GÖRÜNDÜ!

Haftalık tahminlere göre ise yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı yeniden gündeme gelecek. Son günlerde artış gösteren hava sıcaklıklarının hafta içinde düşeceği, mevsim normallerine ve yer yer altına ineceği belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü ise İstanbul dahil olmak üzere kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Bugün için uyarı yapılan iller ve uyarılarsa şu şekilde:

Uyarı Türü İlgili İller Gök Gürültülü Sağanak Yağış Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, İzmir, Muğla Kuvvetli Yağış + Gök Gürültülü Sağanak Yağış Adana, Hatay Kuvvetli Rüzgar Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon Kuvvetli Yağış + Kuvvetli Rüzgar Mersin Genel Uyarı Seviyesi Tüm bu iller için "Sarı" (Az Tehlikeli) meteorolojik uyarı geçerlidir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, Sakarya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in batısı, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz’in doğusu, Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6, sabah güneyi 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m güneyi yer yer 3,5 m. Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde doğusunun güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.