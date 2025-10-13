Uçurumda bıçaklanmış ceset bulundu! 7 kişi gözaltına alındı!

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı yapılan Yusuf Koçak'ın (32) uçurumda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de sabaha karşı, Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisinde, bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

CESEDİ BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis ekipleri dün 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda, Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı.

SAATLER SÜREN ÇALIŞMAYLA UÇURUMDAN ÇIKARILDI

Polisin saatler süren çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Yusuf Koçak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Koçak'ın cenazesi, toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

