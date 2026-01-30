Üç erkeği kabul etmeyen otele 150 bin lira ceza

Üç erkeği kabul etmeyen otele 150 bin lira ceza
Yayınlanma:
Antalya'da üç erkek müşterinin konaklama talebini "bay konaklama kabul edemiyoruz" diyerek reddeden bir otel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından para cezasına çarptırıldı.

Olayın ardından şikayet edilen otel işletmesi, TİHEK’e sunduğu savunmada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve otelde erkek müşterilerin konaklayabildiğini öne sürdü. İşletme ayrıca, rezervasyonu reddeden personelin eski bir çalışan olduğunu ve işten ayrılmadan önce şirkete zarar vermek amacıyla bu tür davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Otel yönetimi, savunmasında ilginç bir detay olarak "erkek konaklamalarını tercih etmeme hakkına sahip olduklarını" da savundu.

TİHEK: "OBJEKTİF VE MAKUL BİR NEDEN YOK"

Kurum tarafından yapılan detaylı incelemede, otelin personeli suçlayan savunmasının somut bir dayanağı olmadığı tespit edildi. Belgeler üzerinde yapılan araştırmada, başka erkek müşterilerin otelde konaklamasına rağmen, şikayetçi olan grubun talebinin açıkça cinsiyetleri nedeniyle reddedildiği görüldü. TİHEK, bu durumu "farklı muamele" olarak tanımlayarak, sunulan gerekçelerin makul ve ölçülü olmadığını vurguladı.

23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı

6701 SAYILI KANUN UYARINCA CEZA KESİLDİ

TİHEK kararında, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun eşitlik ilkesine atıfta bulundu. Kanuna göre herkesin hukuken tanınmış haklardan eşit yararlanma hakkı olduğu ve cinsiyet temelli ayrımcılığın yasak olduğu hatırlatıldı. Bu ilkelerin ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Türkiye
Son Dakika | Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika | Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
AYM'den dikkat çeken Adli Tıp kararı
AYM'den dikkat çeken Adli Tıp kararı
MTV ilk taksit ödemeleri için süre kısalıyor: Araç sahipleri dikkat
MTV ilk taksit ödemeleri için süre kısalıyor: Araç sahipleri dikkat