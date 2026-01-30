Üç erkeği kabul etmeyen otele 150 bin lira ceza

Olayın ardından şikayet edilen otel işletmesi, TİHEK’e sunduğu savunmada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve otelde erkek müşterilerin konaklayabildiğini öne sürdü. İşletme ayrıca, rezervasyonu reddeden personelin eski bir çalışan olduğunu ve işten ayrılmadan önce şirkete zarar vermek amacıyla bu tür davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Otel yönetimi, savunmasında ilginç bir detay olarak "erkek konaklamalarını tercih etmeme hakkına sahip olduklarını" da savundu.

TİHEK: "OBJEKTİF VE MAKUL BİR NEDEN YOK"

Kurum tarafından yapılan detaylı incelemede, otelin personeli suçlayan savunmasının somut bir dayanağı olmadığı tespit edildi. Belgeler üzerinde yapılan araştırmada, başka erkek müşterilerin otelde konaklamasına rağmen, şikayetçi olan grubun talebinin açıkça cinsiyetleri nedeniyle reddedildiği görüldü. TİHEK, bu durumu "farklı muamele" olarak tanımlayarak, sunulan gerekçelerin makul ve ölçülü olmadığını vurguladı.

6701 SAYILI KANUN UYARINCA CEZA KESİLDİ

TİHEK kararında, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun eşitlik ilkesine atıfta bulundu. Kanuna göre herkesin hukuken tanınmış haklardan eşit yararlanma hakkı olduğu ve cinsiyet temelli ayrımcılığın yasak olduğu hatırlatıldı. Bu ilkelerin ihlal edildiği gerekçesiyle otel hakkında 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.