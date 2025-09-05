Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
YouTube açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’ın iddianamesi tam 114 gün sonra hazırlandı. Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bir YouTube kanalındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın iddianamesini 114 gün sonra düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Karabay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ve Hakim Hatice Kozan ise mağdur olarak yer aldı.

NE OLMUŞTU

Furkan Karabay, dava konusu paylaşımlar nedeniyle 9 Kasım 2024'te tutuklanmış, 18 Kasım'da tahliye edilmişti. Gazeteci, aynı suçlamalarla 15 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılanan Karabay, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

