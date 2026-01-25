Tutuklu Başkan Oya Tekin'den mesaj

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, tutukluluğunun 240'ıncı gününde savunmasını zor şartlar altında yazmaya çalıştığını anlattı. Tekin, "Yan kabindeki kadının sesi yükseliyor. Haksız yere suçlandığını söylüyor. Kalemi elime alıyorum. Savunmamın bir sonraki cümlesini bu kadının hak arayan sesiyle yazıyorum." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden cezaevindeki koşullara ve adalet arayışına ilişkin bir paylaşım yaptı.

"SAVUNMAMIN CÜMLESİNİ, HAK ARAYAN KADININ SESİYLE YAZIYORUM"

Tutukluluğunun 240’ıncı gününde olduğunu belirten Tekin, savunmasını zor şartlar altında hazırlamaya çalıştığını ifade etti.

Tekin, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Tutukluluğumun 240. günü. Savunmamı bilgisayarsız, internetsiz bir şekilde yazmaya çalışmamın bilmem kaçıncı günü. Çay, kahve zaten hak getire. Belki sebilde varsa az biraz su. Yan görüş kabininde avukatıyla görüşen genç bir kadının hafiften ağlayan sesini duyuyoruz, alışıldık... Duruşmaya bir hafta kala hala yazıyoruz, avukatlarım notları götürüp temize çekiyor, çalışıp geliyorlar. Masanın üstüne yayılmış notları karıştırıp bir sayfayı önüme alıyorum. Avukatıma bir olayı soruyorum, hatırlamaya çalışıyor. Kaç saattir bu kabindeyiz acaba? Saat gecenin kaçı?

Yan kabindeki kadının sesi yükseliyor. Haksız yere suçlandığını söylüyor. Kalemi elime alıyorum. Savunmamın bir sonraki cümlesini, bu kadının hak arayan sesiyle yazıyorum. Siyasilerin, politika yapıcıların dilinde dolaşan hak, hukuk, adalet; bir görüş kabininde akan bir gözyaşı, yarım kalan çocukluklar, annesini bekleyen bir çocuğun her hafta saydığı günler kadar somut. Kürsülerde söylenen bir söz değil adalet; hayatları bölen, eksilenleri görünür kılan bir gerçeklik. Bu gerçeği bilenler için adalet, ekmek su kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç."

4 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınmış, 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

