Son dakika | TÜSİAD davasında erteleme kararı

Son dakika haberi... TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, genel kurul konuşmaları nedeniyle açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü. Dava 6 Mart tarihine ertelendi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılaması devam ediyor. 23 Eylül tarihindeki davanın ikinci duruşmasında karar çıkmamıştı.

13 Şubat tarihinde düzenlenen dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek, 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dava açılan iki isim hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

6 MART TARİHİNE ERTELENDİ

İki TÜSİAD yöneticisinin yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Halk TV muhabiri Umut Taştan, Çağlayan Adliyesi'nden son bilgileri aktardı. Kararın çıkmasının beklendiği duruşmadan erteleme kararı verildi. Duruşma 6 Mart tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat Perşembe günü TÜSİAD Genel Kurul’da yaptıkları konuşmada siyasi gelişmelere ilişkin yorumlarını açıklamıştı. Açıklamalardan bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma'' suçlamalarından iki isim hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak tarihinde yaptığı konuşmada, "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız" sözlerinin ardından Turan ve Aras hakkında zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

