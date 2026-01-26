TÜRSAB'dan seyahat sitelerine dava

TÜRSAB'dan seyahat sitelerine dava
Yayınlanma:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizmde haksız rekabete neden oldukları iddiasıyla Airbnb, Expedia ve Agoda gibi 10 küresel seyahat portalına erişim engeli getirilmesi için dava açtı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), "kayıt dışı olarak pazar hakimiyeti ile herhangi bir kurala tabi olmadan belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösterdiğini” belirttiği küresel seyahat portallarına karşı dava açtığını açıkladı.

HUKUKA AYKIRI FAALİYET VE HAKSIZ REKABET İDDİASI

TÜRSAB'tan yapılan açıklamada, bu portalların Türkiye'de herhangi bir şirket kurmadan ve denetime tabi olmadan faaliyet gösterdiği belirtildi. Birlik, bu durumun seyahat acentalarına karşı haksız rekabet oluşturduğunu ve tüketici mağduriyetlerine yol açtığını öne sürdü.

DAVA KAPSAMINDAKİ 10 SİTE

Erişim engeli talep edilen platformlar şunlar: Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement. TÜRSAB.

TÜRSAB AÇIKLAMASI

TÜRSAB’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1618 Sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini yürütme yetkisi TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına münhasır bir haktır.

Türkiye’de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, kayıt dışı olarak pazar hakimiyeti ile herhangi bir kurala tabi olmadan belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösteren küresel satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon portalları, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ve tüketicilerin hak arayabileceği hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Bu portallar hiçbir düzenlemeye tabi olmayarak bu alanda münhasır yetkiye sahip, sorumluluk ve yükümlülükler altındaki seyahat acentalarına karşı da haksız rekabet fiilini işlemektedir.

Bu sebeple, TÜRSAB olarak; seyahat acentalarına karşı oluşturulan haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlamak, devlet makamlarımızın denetiminden muaf olarak gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetleri önlemek ve temsil ettiğimiz seyahat acentalarının haklarını korumak amacıyla söz konusu portallara erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açmış bulunmaktayız. Açılan bu dava ile aynı zamanda söz konusu portallardan kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Hukuki mücadelemiz turizm ekonomisinde kayıt dışı olan tüm yapılara karşı büyüklüğüne ve gücüne bakılmaksızın kararlılıkla sürdürülecektir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

