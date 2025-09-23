Turneye çıkan şarkıcılar Meksika'da ölü bulundu

Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar "DJ King" lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu.

Yerel basından aktarılan bilgiye göre, 16 Eylül’den beri kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera’nın cansız bedenleri başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

YEREL BASIN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINI İŞARET ETTİ

Yerel basın, şarkıcıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceğini yazarken, Meksiko Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sanatçıların yaşamını yitirmesinden uluslararası mafya örgütlerini ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

16 EYLÜL'DEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de, başkent Meksiko’nun Polanco semtindeki bir spor salonundan çıkarken görüldüğü belirtildi.

Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika’daki dinleyicilerine, "İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika." ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Kolombiya’da yıldızı parlayan ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Sanchez ve Herrera’nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları vermişti.