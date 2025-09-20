Türkiye’den Ekvador’a çiniyle selam: Akademi binası baştan yaratıldı

Türkiye’den Ekvador’a çiniyle selam: Akademi binası baştan yaratıldı
Yayınlanma:
TİKA, Türkiye-Ekvador diplomatik ilişkilerinin 75. yılı kapsamında Kito’daki Diplomasi Akademisi binasını yeniledi. Akademiye İznik çinileri armağan edildi, bina modern mekânlara dönüştü. Açılışta Türk kahvesi ve hatıra zarfları dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye ile Ekvador arasında 1950 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin 75. yılı kapsamında, Ekvador Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi binasını baştan sona yenileyerek yeniden hizmete açtı.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Ekvadorlu diplomatların kullandığı oditoryum, kütüphane ve derslikler tamamen restore edildi. Yapı, 1950’deki ilişkilerin kurulması sırasında Devlet Başkanı Galo Plaza Lasso’nun ikametgâhıydı ve tarihi niteliğini koruyor.

Açılış törenine Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ve Diplomasi Akademisi Direktörü Büyükelçi Alejandro Suarez katıldı. Proje, iki ülke dışişleri bakanlıklarının planladığı kutlama etkinliklerinin ilk adımı olarak hayata geçirildi.

Törende konuşan Büyükelçi Makbule Başak Yalçın, "1950'de diplomatik ilişkilerin tesis edildiği dönemde bu tarihi yapıda böylesine anlamlı bir yıl dönümünü kutlamaktan onur duyuyorum" dedi.

Yalçın, projenin TİKA’nın teknik kapasitesi ve mali desteğiyle sadece bir kalkınma girişimi değil, “Türkiye diplomasisinden Ekvador diplomasi camiasına bir armağan” olduğunu vurguladı. Akademiye, Türk kültürünü yansıtan İznik çinili 75. yıl plaketinin bina cephesine yerleştirildiğini belirten Yalçın, çintemani ve lalezar motifli çini eserlerin büyük salonda sergilendiğini söyledi.

Ayrıca, ekim ayında iki ülkenin genç diplomatları için çevrim içi bir eğitim programı düzenleneceğini duyuran Yalçın, bunun 2022’de imzalanan Diplomasi Akademileri Mutabakat Muhtırası’nı somutlaştıracağını ifade etti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ise törende yaptığı konuşmada, ilişkilerin 75. yılının bu şekilde kutlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Diplomasi Akademisi’ni bakanlığın kalbi olarak tanımlayan Sommerfeld, “Genç diplomatlar bu yeni mekânlardan faydalanacak” diyerek, TİKA ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Bakan Sommerfeld, binanın eski hâlini çok iyi bildiğini, yapılan tadilatın akademinin çehresini tamamen değiştirdiğini, artık sadece diplomatların değil, bakanlığın farklı birimlerinin de bu modern alanlardan yararlanabileceğini söyledi.

Akademi Direktörü Büyükelçi Alejandro Suarez de yapılan yenilemenin “iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin bir sembolü” olduğunu ifade ederek Türk hükümetine, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği’ne ve TİKA’ya teşekkür etti.

Açılış sonrası düzenlenen resepsiyonda davetlilere Türk kahvesi ve geleneksel tatlılar ikram edildi. Ayrıca Türkiye-Ekvador diplomatik ilişkilerinin 75. yılına özel olarak PTT tarafından hazırlanan logolu hatıra zarfları tanıtılarak konuklara dağıtıldı.

Neo-kolonyal tarzda 1940’lı yıllarda inşa edilen tarihi bina, bir dönem Devlet Başkanı Galo Plaza Lasso’nun konutu olarak kullanılmış, daha sonra Diplomasi Akademisi’ne dönüştürülmüştü. Yenileme çalışmaları sayesinde bina yalnızca fiziki olarak değil, Türk el sanatlarının katkısıyla kültürel anlamda da zenginleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

