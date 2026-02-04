Türkiye’den AB’ye art arda mektuplar

Avrupa ülkelerinin ABD ile yaşadığı ilişkiler sonrasında yeni ticaret ortakları arayışına yönelmesi, son zamanlarda Türkiye’nin bu sürecin dışında kalabileceği endişesini artırdı.

Nuray Babacan'ın aktardıklarına göre AB'nin yeni ticaret anlaşmaları sürecinde Türkiye’nin dışarıda bırakılabileceği kaygısıyla iş dünyasının lobi faaliyetlerine başladığı belirtiliyor.

İktidar partisi kurmayları, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyi başta olmak üzere iş dünyasının tüm meslek örgütlerinin AB ülkeleri ve kurumları üzerinde başlattığı kulis ve diplomasi çalışmalarının iki bakanlığın organizasyonunda yürütüldüğünü anlatıyor.”

İktidar kurmayları, Türkiye’nin göçmen krizi ve Avrupa’nın güvenliği söz konusu olduğunda kritik rol üstlendiğini ancak ticaret anlaşmalarında aynı yaklaşımın gösterilmediğini ifade ederek sitemde bulunuyor.

“AB’nin göçmen dalgasında Türkiye’yi istasyon gibi kullandığı, Avrupa’nın savunması söz konusu olduğunda ilk Türk ordusunun akla geldiği, ancak serbest ticaret anlaşmalarında ise ülkenin es geçildiği anlatıyorlar.”

Kurmaylar mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye’ye yükümlülük getirdiği ancak ekonomik avantaj sağlamadığını ifade ederek eleştirilerini sunuyor:

“Gümrük Birliği anlaşmasını yıllar önce imzalamış bir aday ülke olarak, çoğu yükümlülüğün yerine getirilmesine karşın, hiçbir avantaj elde edilememesi büyük sorun.

Yapılan yeni anlaşmalar, sadece Türkiye’nin tercih edilmemesi sorunu yaratmayacak, aynı zamanda AB’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı diğer ülkelere yönelik kararlar hiçbir avantajı almamasına karşın Türkiye için de bağlayıcı olacak.

Bu ülkelerden AB sınırlarında dolaşıma girecek tüm mallar AB malı sayılacak. Türkiye için yeni yükümlülükler getirecek. Tam bir trafik sapması sorunu yaşanacak.”