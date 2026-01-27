Erdoğan'ın Brüksel'e gönderdiği 'Made in Europe' mektubu ortaya çıktı

Hindistan ve Avrupa Birliği arasında geçen hafta salı günü imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ardından Hindistan ürünleri de AB pazarında avantajlı gümrük tarifelerinden yararlanacak.

SÖZLEŞME ANKARA'DA RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Middle East Eye'ın haberine göre Erdoğan geçtiğimiz ay 4 Aralık’ta Avrupa Komisyonu Başkanı’na bir mektup yolladı. Mektupta kamu ihalelerinde "Made in Europe" otomotiv ürünlerine öncelik tanıyacak yeni AB düzenlemesine ilişkin duyulan endişeler iletildi.

1995 YILINDA İMZALANAN ANLAŞMA İŞLEV YİTİRİYOR

Bu durumun Türkiye'nin ticaret dengesine kötü yönde etki etmesi beklenirken 6 Mart 1995 tarihli Gümrük Anlaşmasının da gün geçtikçe işlevini yitirdiği ifade ediliyor.

ERDOĞAN'IN YAZDIĞI MEKTUP

Ankara'nın anlaşmadan rahatsızlık duymasının ardından revize çağrılarına AB kulaklarını kapattı. Erdoğan da bunun üzerine 4 Aralık 2025 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı’na bir mektup yolladı. Mektupta kamu ihalelerinde "Made in Europe" otomotiv ürünlerine öncelik tanıyacak yeni AB düzenlemesine ilişkin duyulan endişeler aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE KONUMU RİSK YARATIR

Konu ve mektup hakkında bilgi sahibi olan yetkililere göre bu mektupta Ankara'nın Türkiye’nin bu tür girişimlerde "üçüncü ülke" konumunda değerlendirilmesinin bölgesel değer zincirleri ile Türkiye-AB Gümrük Birliği açısından riskler yaratacağı yönünde uyarıları da barındırıyor.

"TÜRK ŞİRKETLERİ GEÇ KALDI"

Middle East Eye'ya konuşan bir yetkili Türk şirketlerinin AB'deki lobi faaliyetlerine geç kaldığının altını çizerek, "Türk firmaları Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer almasına rağmen uzun yıllardır resmi kurumların yürüttüğü lobi faaliyetlerine bel bağladı. Artık bizim şirketlerimizin de Amerikalı veya Çinli firmalar gibi doğrudan ve sürekli lobi yapması gerekir" şeklinde konuştu.