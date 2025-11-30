Türkiye'de nadir görülen vaka! Karın ağrısıyla gitti 20 binden fazla taş çıktı

Manisa'da Soma Devlet Hastanesi’nde, karın ağrısı şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu tarafından servise yatırıldı.

Tetkiklerde taşların ana safra kanalına düştüğü ve yoğun iltihaplanmaya yol açtığı belirlendi. Gerekli ön tedavi sonrası hasta, acil olarak ameliyata alındı.

Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı

"2O BİNİN ÜZERİNDE TAŞ BULUNUYORDU"

Dr. Koyuncu, vakayı nadir bir durum olarak nitelendirerek, "Laparoskopik yöntemle safra kesesini perfore etmeden çıkardık. Keseyi açtığımızda 2-3 milimetre boyutlarında, sayamayacağımız kadar çok taşla karşılaştık. Yapay zekâ tahminimize göre 20.000’in üzerinde taş bulunuyordu" dedi.

Dr. Koyuncu, en kritik noktanın taşları karın boşluğuna düşürmeden ve keseyi delmeden çıkarmak olduğunu vurgulayarak, sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Ayşe Çobanlar’ın, bir aksilik olmazsa yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Ayşe Çobanlar "Karın ağrısıyla başvurdum ama bu kadar taş çıkacağını hiç beklemiyordum. Şimdi çok şükür ağrılarımdan kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" dedi.