'Türkiye'de 8 yılda 100 bin çocuk kayboldu' iddiasına Saray'dan açıklama

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamuoyunda “Epstein belgeleri” olarak anılan dosyalar etrafındaki tartışmalar sürerken, Jeffrey Epstein soruşturmasının uluslararası boyutu yeniden gündeme geldi. Belgelerin farklı ülkelere ilişkin başlıklar içermesi, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı iddialarına dair küresel hassasiyeti de artırdı.

Epstein skandalı Türk siyasetinde böyle yankı buldu! Özel'den Bahçeli'ye Destici'den Okuyan'a peş peşe tepki

Söz konusu belgelerde Türkiye’ye ilişkin bazı detayların yer aldığı yönündeki paylaşımlar, geçmiş yıllarda Türkiye’de kayıp çocuklar üzerinden ortaya atılan iddiaların sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesine neden oldu. Bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kamuoyunda da soru işaretleri oluştu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaparak, sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddiaları doğru değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca kamu kurumları tarafından, “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.