Türkiye yeni yıla girdi: İstiklal Meydanı doldu taştı

İstanbul’da yılbaşı kutlamalarının adresi bu yıl da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Yeni Zelanda 2026'ya girdi

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN ADRESİ BU YIL DA İSTİKLAL CADDESİ

Yeni yıla saatler kala bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Kutlamalar nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

EKİPLER DEVRİYE ATTI

Polis ekipleri cadde ve çevresinde görev yaparken, atlı polisler de İstiklal Caddesi boyunca devriye attı. Giriş noktalarında kontroller yapılırken, bazı noktalarda polis denetimleri yapıldı.

Işıklandırılan ve yılbaşına özel süslemelerle donatılan İstiklal Caddesi renkli görüntülere sahne oldu. Caddeyi dolduranlar süslemeler önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müzik ve eğlencenin eksik olmadığı caddede, kalabalık nedeniyle neredeyse adım atacak yer kalmadı.