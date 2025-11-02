Turist 5,5 saatte kurtarıldı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık bölgede gezdiği sırada ayağından yaralanan ve üzerine basamayan Ukraynalı Lıumydla Vakula, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine ekipler yer tespiti çalışmalarına başladı. Ekiplerin inceleme ve çalışmalarının ardından Vakula'nın araç yolunun bulunmadığı bir noktada olduğu tespit edildi. Bir noktaya kadar araçla giden AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, ardından yaya olarak Lıumydla Vakula'nın bulunduğu yere ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Vakula, daha sonra AFAD ekibi tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1,5 saatlik taşıma sonucunda ambulansın olduğu noktaya getirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI YAKLAŞIK 5,5 SAAT SÜRDÜ

Lıumydla Vakula, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışması, yaklaşık 5,5 saat sürdü.