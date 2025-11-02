Turist 5,5 saatte kurtarıldı

Turist 5,5 saatte kurtarıldı
Yayınlanma:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağlık alanda ayağından yaralanıp mahsur kalan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula (54), ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık bölgede gezdiği sırada ayağından yaralanan ve üzerine basamayan Ukraynalı Lıumydla Vakula, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

5 günlük arama acı bitti: Kayıp İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı5 günlük arama acı bitti: Kayıp İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine ekipler yer tespiti çalışmalarına başladı. Ekiplerin inceleme ve çalışmalarının ardından Vakula'nın araç yolunun bulunmadığı bir noktada olduğu tespit edildi. Bir noktaya kadar araçla giden AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, ardından yaya olarak Lıumydla Vakula'nın bulunduğu yere ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Vakula, daha sonra AFAD ekibi tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1,5 saatlik taşıma sonucunda ambulansın olduğu noktaya getirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI YAKLAŞIK 5,5 SAAT SÜRDÜ

Lıumydla Vakula, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışması, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Kaynak:DHA

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Enerji içeceği ile alkol içen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Enerji içeceği ile alkol içen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Altın Portakal'a damga vuran konuşma! "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki yoksulluk sınırının altındayım"
Altın Portakal'a damga vuran konuşma! "Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki yoksulluk sınırının altındayım"
Bayrampaşa’dan “atama” kulisi: CHP’ye kaybettiren iki isme yeni görev
Bayrampaşa’dan “atama” kulisi: CHP’ye kaybettiren iki isme yeni görev