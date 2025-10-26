5 günlük arama acı bitti: Kayıp İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tekne turu sırasında yüzmek için girdiği Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in 5 gündür süren arama çalışmaları acı sonla bitti. Smith'in cansız bedenine, su altı arama araçlarıyla yapılan tarama sonucu yaklaşık 22 metre derinlikte ulaşıldı.

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, 22 Ekim'de kız arkadaşıyla birlikte günübirlik bir tekne turuna katılmak için Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na gelmişti. Öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki bir koya geçen Smith, burada yüzmek için suya girdi. Ancak bir süre sonra sudan çıkmaması üzerine kız arkadaşı ve diğer turistler durumu tekne kaptanına bildirdi.

Tekne kaptanının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) gönüllülerinden oluşan ekipler sevk edildi.

ZORLU ARAMA ÇALIŞMALARI 5 GÜN SÜRDÜ

Olayın yaşandığı andan itibaren dalgıçların katıldığı aramalardan ilk günlerde sonuç alınamadı. Ekipler, sonraki günlerde arama çalışmalarına su altı robotu ve su altı dronu gibi teknolojik cihazları da dahil etti. Önceden tespit edilen noktalarda 30 ila 60 metre derinlikte yoğun bir bölge taraması yapıldı. Gönüllülerden oluşan Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni Şahin Kaptan, bölgenin ağaç ve çalılıklarla kaplı olmasının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtmişti.

Bu arada, İrlandalı turistin kaybolmadan hemen önce baraj gölünde yüzdüğü son anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Smith'in tekneden suya inip bir süre yüzdüğü anlar yer alıyordu.

CANSIZ BEDENİNE 22 METRE DERİNLİKTE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının beşinci gününde, bu sabah yeniden başlayan taramalar sonuç verdi. Su altı arama araçlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Antony Dmien Smith'in cansız bedenini yaklaşık 22 metre derinlikte tespit etti.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekibine bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Antony Dmien Smith'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

