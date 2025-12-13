Tunceli'de 'Anadolu Parsı' sanılan hayvanın vaşak olduğu ortaya çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Tunceli'de bir ağacın tepesinde görüntülenen yabani kedi türü hakkındaki bilgi karmaşasını giderdi. Bölgede yaşayan bir köylünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, ilk incelemede uzmanlar tarafından Anadolu Parsı olarak yorumlanmıştı.

Tunceli'de av yasağı devam ediyor: 28 kişiye para cezası

"KESİNLİKLE BİR VAŞAK"

Ancak Prof. Dr. Sözen, yaptığı son değerlendirmede, ilk tespitin bir yanılgı olduğunu belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sözen, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Tunceli'den gelen görüntü üzerine yaptığım açıklamada bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Cep telefonu ile gelen bir görüntüde, ağacın tepesinde büyük benekli bir kedi görünce aceleyle 'pars' dedik. Ama görüntüleri, arkadaşlarla tekrar değerlendirince vaşak olduğuna karar verdik. Sanırım bir pars görmeyi çok isteyince, ağacın tepesindeki benekli hayvanın pars olmasını çok istedik ve ilk bakışta bunun bir pars olduğunu düşündük. Ancak hayvan, kesinlikle bir vaşak. Bu düzeltmeyi yapıp, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına ek bir açıklama yapmayı gerekli gördük."

Böylece, Tunceli'de Anadolu Parsı görüldüğü yönündeki heyecanlandıran haberin ardından, bilimsel inceleme sonucunda söz konusu hayvanın vaşak olduğu kesinleşmiş oldu.