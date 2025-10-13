Tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının tematik takviminde Ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlemesinin ardından, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, bugün (13 Ekim) tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirilecek.

"AFET VE ACİL DURUM KARTI" VELİLERE ULAŞTIRILACAK

MEB, afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin daha bütüncül ve kalıcı olması için aile katılımı amacıyla öğrencilerde afetlere karşı farkındalığı artırmak üzere "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını içeren ve öğrencilerde afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan kartta, "ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler" gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

Öğrenciler, tatbikatların tamamlanmasının ardından bu kartları velilerine ulaştıracak. Ailelerin, karttaki bilgileri kullanarak evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve "tehlike avı" çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

Velilere, çocuklarıyla afetlere karşı bilinçlenmeye yönelik hazırlıklar yapmaları çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı: