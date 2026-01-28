Tüm mahalle havaya uçabilirdi! Takla atan otomobil faciaya neden oluyordu

Tüm mahalle havaya uçabilirdi! Takla atan otomobil faciaya neden oluyordu
Yayınlanma:
Kağıthane’de yokuştan inen otomobil kontrolden çıkarak iki araca ve doğalgaz kutusuna çarptı, sürücü takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de Hürriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yokuştan inen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce iki park halindeki araca, ardından doğalgaz kutusuna çarparak takla attı. Olayda yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tarçın Sokak’ta saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yokuştan inerken kontrolden çıktı. İlk olarak park halindeki iki araca çarpan sürücü, ardından doğalgaz kutusuna ve bahçe duvarına çarparak takla attı.

istanbul-kagithanede-2-araca-ve-dogalg-1138031-337866.jpg

Kağıthane'de yangın paniği! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandıKağıthane'de yangın paniği! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler doğalgazı kapattıktan sonra araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye götürdü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Görgü tanığı Veysel Kandil, kazanın daha geç bir saatte yaşanmasının ciddi bir faciaya yol açabileceğini belirterek, “Yokuştan aşağıya araba gelirken freni boşalıyor. Önce araçlara daha sonra da doğalgaz kutusuna vuruyor. Duvarı yıkarak takla attı. Normalde çoluk çocuk burada oynuyor. Okullar tatil, Allahtan o sırada burada çocuklar yoktu. Kaza, sabah erken olduğu için burada kimse yoktu. Kaza öğle saatlerinde olsa facia olurdu” dedi.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla yokuştan inip araçlara ve doğalgaz kutusuna çarpması, ardından takla atarak sürüklenmesi net bir şekilde görülüyor.istanbul-kagithanede-2-araca-ve-dogalg-1138029-337866.jpg

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri yaptığı incelemede kazada iki aracın hasar gördüğünü belirledi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araç çekildikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü
3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı
Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup
Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup