Tüm mahalle havaya uçabilirdi! Takla atan otomobil faciaya neden oluyordu

İstanbul Kağıthane'de Hürriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yokuştan inen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce iki park halindeki araca, ardından doğalgaz kutusuna çarparak takla attı. Olayda yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tarçın Sokak’ta saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yokuştan inerken kontrolden çıktı. İlk olarak park halindeki iki araca çarpan sürücü, ardından doğalgaz kutusuna ve bahçe duvarına çarparak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler doğalgazı kapattıktan sonra araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak ambulansla hastaneye götürdü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Görgü tanığı Veysel Kandil, kazanın daha geç bir saatte yaşanmasının ciddi bir faciaya yol açabileceğini belirterek, “Yokuştan aşağıya araba gelirken freni boşalıyor. Önce araçlara daha sonra da doğalgaz kutusuna vuruyor. Duvarı yıkarak takla attı. Normalde çoluk çocuk burada oynuyor. Okullar tatil, Allahtan o sırada burada çocuklar yoktu. Kaza, sabah erken olduğu için burada kimse yoktu. Kaza öğle saatlerinde olsa facia olurdu” dedi.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla yokuştan inip araçlara ve doğalgaz kutusuna çarpması, ardından takla atarak sürüklenmesi net bir şekilde görülüyor.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri yaptığı incelemede kazada iki aracın hasar gördüğünü belirledi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araç çekildikten sonra tekrar trafiğe açıldı.