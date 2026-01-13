Trump’a babalık davası açan Necla Özmen Fransa’da ses getirdi!

Yayınlanma:
Türkiye’de sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Necla Özmen’in Trump’a açtığı babalık davası, Fransa basınında da yankı buldu.

Türkiye’de sosyal medyanın gündeminde oturan ve Donald Trump’ın kızı olduğunu öne süren Necla Özmen’in iddiaları, Fransa medyasında da geniş yer buldu. Fransız televizyonları ve gazeteler, Özmen’in Trump’a açtığı davayı haberleştirdi.

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasıyla uluslararası gündeme geldi. Yerel mahkemenin davayı reddetmesine karşın, Özmen’in hukuki mücadelesi Fransa’nın önde gelen medya organlarında geniş yankı uyandırdı.

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yokTrump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok

FRANSIZ MEDYASI SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Türk medyasının ardından, Fransa’nın popüler haber kanalları BFMTV ve CNEWS ile önde gelen gazetelerden Le Parisien ve Ouest France, Özmen’in iddialarını haberleştirdi. Fransız basını, Ankara 27. Aile Mahkemesi’nin ret kararına rağmen Özmen’in davayı uluslararası platformlara taşımak için gösterdiği çabayı ve ısrarını ön plana çıkardı.

necla-ozmen.jpg

2017’DE "GERÇEĞİ" ÖĞRENDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

1970 doğumlu Necla Özmen, resmi kayıtlarda anne ve babası olarak görünen Satı ve Dursun Özmen tarafından büyütüldü. Özmen’e göre, Satı Özmen 2017 yılında Trump’ın başkan seçildiğini görünce bir itirafta bulundu. Satı Özmen’in açıklamasına göre kendi bebeği doğumda öldü. Aynı hastanede doğum yapan ve o dönemde Trump ile ilişkisi olduğu öne sürülen "Sophia" isimli kadın, bebeğini (Necla Özmen) Satı Özmen’e verdi. Özmen, biyolojik babası olduğunu iddia ettiği Trump’ın o dönemde NATO’da görevli olabileceğini belirtti.

DAVA REDDEDİLDİ

Ankara 27. Aile Mahkemesi, 10 Ekim tarihli kararında davayı reddetti. Mahkeme, Özmen’in iddialarını destekleyecek somut delil sunamadığını belirtti ve dilekçedeki eksikliğin usuli değil esasa ilişkin olduğunu ifade ederek yargılamanın yapılamayacağını açıkladı.

Yerel mahkemenin kararına rağmen Necla Özmen, süreci İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD mahkemelerine dilekçe gönderen Özmen, tek talebinin DNA testi yapılması olduğunu söyledi. Trump’a zarar vermek istemediğini belirten Özmen, "Kendisinin iyi bir baba olduğuna ve beni geri çevirmeyeceğine inanıyorum" dedi.

