TRT adına Gazze'de yayın yapan gazeteci öldürüldü

TRT adına Gazze'de yayın yapan gazeteci öldürüldü
Yayınlanma:
İsrail saldırısında TRT adına Gazze’den yayın yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq yaşamını yitirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcı İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. Barzaq, İsrail'in saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail saldırısında hayatını kaybeden TRT adına Gazze’den yayın yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Duran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci Yahia Barzaq'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir.

İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

yahia-barzaq-gazeteci-gazzeli.jpg

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA - Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Türkiye
Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti
Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti
ABD'de ICE'ın sert müdahalesi: AA kameramanı hastaneye kaldırıldı
ABD'de ICE'ın sert müdahalesi: AA kameramanı hastaneye kaldırıldı