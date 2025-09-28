Toros Dağları'nda üretiliyor: Fransa ve İngiltere'den 3 ödüle layık görüldü!

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kurulan kovanlardan elde edilen çiçek balı, Fransa ve İngiltere’de düzenlenen yarışmalarda 3 ödül kazandı.

Toros Dağları'nda 2 bin 300 rakımdaki Uzunkuyu Yaylası'nda çiçek balı üreten Selahattin Say, Fransa'da düzenlenen Paris International Honey Awards ve İngiltere'de gerçekleşen London International Honey Awards yarışmalarına katıldı.

Organizasyonlarda, Toros Dağları'nda üretilen çiçek balına 2 altın, 1 gümüş madalya verildi.

Selahattin Say, yarışmalarda 60 ülkeden rakiplerini eleyerek ödül kazandıklarını söyledi.

Dünya çapında bilinir hale gelmeyi amaçladıklarını anlatan Say, "Bu ödülleri atalarımın bugünlere getirdiği yani 5 asır önce başlattıkları kaliteli bal üretimiyle elde ettik. Bu kaliteyi biz de gelecek nesillere aktaracağız. Altın madalyalı bal üreten bir arıcı olarak mutluyum. Bunun devamı gelecek." dedi.

"KALİTELİ BAL ÜRETECEK YENİ NESİLLER YETİŞİYOR"

Say'ın babası Halil İbrahim Say da arıcılık mesleğinin ailede kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurgulayarak, "Arıcılık adeta bir çocuk yetiştirir gibi özenli bakım ister. Sen arıya nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Nasıl atalarımdan öğrendiysem ben de oğullarıma ve çok şükür ki torunlarıma uygulamalı aktarıyorum. Kaliteli bal üretecek yeni nesiller yetişiyor. Gönlüm ruhum huzur içinde." diye konuştu.

Say'ın oğlu Muhammet Say da dedesi ve babasından öğrendiği arıcılığı devam ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

