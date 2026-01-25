TOKİ'de bugüne kadar kaç hak sahibi belli oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelindeki 500 bin konut projesine ilişkin, "Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu," açıklamasını yaptı.

"Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız," ifadesini kullanan Kurum, projeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

TOKİ'DE BUGÜNE KADAR KAÇ HAK SAHİBİ BELLİ OLDU?

Bakan Murat Kurum, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz," ifadesini kullandığı paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız."

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?