TOKİ'de bugüne kadar kaç hak sahibi belli oldu?
Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ projesinde bugüne kadar kaç hak sahibinin belli olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelindeki 500 bin konut projesine ilişkin, "Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu," açıklamasını yaptı.

"Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız," ifadesini kullanan Kurum, projeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Murat Kurum, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz," ifadesini kullandığı paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız."

toki-kura-cekimi-ne-zaman.jpg

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

  • 27 Ocak Salı: Kilis
  • 28 Ocak Çarşamba: Sinop
  • 29 Ocak Perşembe: Niğde
  • 30 Ocak Cuma: Aksaray-Ordu-Karabük
  • 31 Ocak Cumartesi: Samsun-Nevşehir-Artvin

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

