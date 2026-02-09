TOKİ Yozgat kura sonuçları

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak toplam 2 bin 858 konut için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

YOZGAT TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

YOZGAT TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Yozgat'ta konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NOPROJE ADIKONUT SAYISIKURA SONUCU
1YOZGAT MERKEZ630YOZGAT MERKEZ KURA SONUCU
2AKDAĞMADENİ200AKDAĞMADENİ KURA SONUCU
3AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN63AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN KURA SONUCU
4AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ50AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ KURA SONUCU
5AYDINCIK47AYDINCIK KURA SONUCU
6BOĞAZLIYAN200BOĞAZLIYAN KURA SONUCU
7BOĞAZLIYAN SIRÇALI60BOĞAZLIYAN SIRÇALI KURA SONUCU
8BOĞAZLIYAN UZUNLU63BOĞAZLIYAN UZUNLU KURA SONUCU
9BOĞAZLIYAN YAMAÇLI63BOĞAZLIYAN YAMAÇLIKURA SONUCU
10ÇANDIR70ÇANDIRKURA SONUCU
11ÇAYIRALAN94ÇAYIRALAN KURA SONUCU
12ÇEKEREK120ÇEKEREK KURA SONUCU
13ÇEKEREK ÖZÜKAVAK47ÇEKEREK ÖZÜKAVAK KURA SONUCU
14KADIŞEHRİ100KADIŞEHRİ KURA SONUCU
15SARAYKENT ve OZAN100SARAYKENT ve OZAN KURA SONUCU
16SARIKAYA110SARIKAYA KURA SONUCU
17SARIKAYA KARAYAKUP47SARIKAYA KARAYAKUP KURA SONUCU
18SORGUN300SORGUN KURA SONUCU
19SORGUN ÇİĞDEMLİ94SORGUN ÇİĞDEMLİ KURA SONUCU
20SORGUN YENİYER50SORGUN YENİYER KURA SONUCU
21ŞEFAATLİ100ŞEFAATLİ KURA SONUCU
22YENİFAKILI60YENİFAKILI KURA SONUCU
23YERKÖY190YERKÖY KURA SONUCU

Listeler açıklanana kadar kura sonuçlarını canlı takip edebilirsiniz:

TOKİ Yozgat kura çekilişi - Canlı İzleTOKİ Yozgat kura çekilişi - Canlı İzle

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

YOZGAT TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı Bilecik'te yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

