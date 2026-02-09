TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta yapılacak toplam 2 bin 858 konut için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

YOZGAT TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

YOZGAT TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Yozgat'ta konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NO PROJE ADI KONUT SAYISI KURA SONUCU 1 YOZGAT MERKEZ 630 YOZGAT MERKEZ KURA SONUCU 2 AKDAĞMADENİ 200 AKDAĞMADENİ KURA SONUCU 3 AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN 63 AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN KURA SONUCU 4 AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ 50 AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ KURA SONUCU 5 AYDINCIK 47 AYDINCIK KURA SONUCU 6 BOĞAZLIYAN 200 BOĞAZLIYAN KURA SONUCU 7 BOĞAZLIYAN SIRÇALI 60 BOĞAZLIYAN SIRÇALI KURA SONUCU 8 BOĞAZLIYAN UZUNLU 63 BOĞAZLIYAN UZUNLU KURA SONUCU 9 BOĞAZLIYAN YAMAÇLI 63 BOĞAZLIYAN YAMAÇLIKURA SONUCU 10 ÇANDIR 70 ÇANDIRKURA SONUCU 11 ÇAYIRALAN 94 ÇAYIRALAN KURA SONUCU 12 ÇEKEREK 120 ÇEKEREK KURA SONUCU 13 ÇEKEREK ÖZÜKAVAK 47 ÇEKEREK ÖZÜKAVAK KURA SONUCU 14 KADIŞEHRİ 100 KADIŞEHRİ KURA SONUCU 15 SARAYKENT ve OZAN 100 SARAYKENT ve OZAN KURA SONUCU 16 SARIKAYA 110 SARIKAYA KURA SONUCU 17 SARIKAYA KARAYAKUP 47 SARIKAYA KARAYAKUP KURA SONUCU 18 SORGUN 300 SORGUN KURA SONUCU 19 SORGUN ÇİĞDEMLİ 94 SORGUN ÇİĞDEMLİ KURA SONUCU 20 SORGUN YENİYER 50 SORGUN YENİYER KURA SONUCU 21 ŞEFAATLİ 100 ŞEFAATLİ KURA SONUCU 22 YENİFAKILI 60 YENİFAKILI KURA SONUCU 23 YERKÖY 190 YERKÖY KURA SONUCU

Listeler açıklanana kadar kura sonuçlarını canlı takip edebilirsiniz:

TOKİ Yozgat kura çekilişi - Canlı İzle

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

YOZGAT TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı Bilecik'te yapılacak.