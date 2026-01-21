TOKİ Tokat kura çekilişi - Canlı yayın

TOKİ Tokat kura çekilişi - Canlı yayın
Yayınlanma:
TOKİ’nin 250 bin / 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tokat’ta yapılacak kura çekiminin tarihi belli oldu. Tokat genelinde toplam 3 bin 392 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Tokat TOKİ kura çekimi canlı yayını

TOKİ Tokat kura çekimi, her ilde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tokat’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13:00’te gerçekleştirilecek.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.

Tokat TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Tokat TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Tokat TOKİ kura çekimi 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adres:

Karşıyaka, Merkez, 60200 Tokat Merkez/Tokat

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek, ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek

Tokat’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Tokat’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

1.130

Almus

140

Artova

100

Başçiftlik

100

Erbaa

600

Erbaa (Tanoba)

47

Niksar

250

Pazar

75

Reşadiye

250

Sulusaray

100

Turhal

300

Yeşilyurt

100

Zile

200

TOPLAM

3.392

Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları Türkiye genelinde standart şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 22 Ocak Perşembe günü Amasya’da yapılacak. Amasya’da toplam 6 ilçede 2.601 konut hak sahiplerini bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

