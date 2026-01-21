TOKİ Tokat kura çekilişi - Canlı yayın
Tokat TOKİ kura çekimi canlı yayını
TOKİ Tokat kura çekimi, her ilde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tokat’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13:00’te gerçekleştirilecek.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.
Tokat TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Tokat TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Tokat TOKİ kura çekimi 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Adres:
Karşıyaka, Merkez, 60200 Tokat Merkez/Tokat
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek, ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek
Tokat’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Tokat’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez
1.130
Almus
140
Artova
100
Başçiftlik
100
Erbaa
600
Erbaa (Tanoba)
47
Niksar
250
Pazar
75
Reşadiye
250
Sulusaray
100
Turhal
300
Yeşilyurt
100
Zile
200
TOPLAM
3.392
Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları Türkiye genelinde standart şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 22 Ocak Perşembe günü Amasya’da yapılacak. Amasya’da toplam 6 ilçede 2.601 konut hak sahiplerini bulacak.