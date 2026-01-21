Tokat TOKİ kura çekimi canlı yayını

TOKİ Tokat kura çekimi, her ilde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tokat’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13:00’te gerçekleştirilecek.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.

Tokat TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Tokat TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Tokat TOKİ kura çekimi 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adres:

Karşıyaka, Merkez, 60200 Tokat Merkez/Tokat

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek, ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek

Tokat’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Tokat’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 1.130 Almus 140 Artova 100 Başçiftlik 100 Erbaa 600 Erbaa (Tanoba) 47 Niksar 250 Pazar 75 Reşadiye 250 Sulusaray 100 Turhal 300 Yeşilyurt 100 Zile 200 TOPLAM 3.392

Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları Türkiye genelinde standart şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 22 Ocak Perşembe günü Amasya’da yapılacak. Amasya’da toplam 6 ilçede 2.601 konut hak sahiplerini bulacak.