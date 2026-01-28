Sinop TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Sinop kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından ise sonuçlar, resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla aşağıdaki resmi adreslerden sorgulama yaparak sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste ve sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor, isim sorgulanabiliyor.

Sinop TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sinop genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Sinop'ta kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra listelerin sisteme düşmesi zaman alabilir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir.

İlçe Konut sayısı Kura sonucu Sinop Merkez 600 Sinop Merkez kura sonucu listesi Boyabat 100 Boyabat kura sonucu listesi Durağan 100 Durağan kura sonucu listesi Erfelek 47 Erfelek kura sonucu listesi Gerze 100 Gerze kura sonucu listesi TOPLAM 947 —

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı bulunan vatandaşlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme imzalama aşamasına geçecek. Yedek listede yer alan adaylar ise, asil hak sahiplerinin haklarından vazgeçmesi halinde belirlenen sıra esas alınarak konut hakkı kazanacak. Sözleşme takvimi, ödeme planı ve teslim sürecine dair ayrıntıların da önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alabilir?

Kura sonucunda adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden itibaren 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi için başvuruda bulunabilir.

Halkbank ve Emlak Katılım aracılığıyla ödeme yapanlar, bankaların ya da TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama/talep ekranları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Halkbank TOKİ İade Talep Ekranı

Emlak Katılım TOKİ İade Talep Ekranı

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade taleplerini Ziraat Mobil uygulaması üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki bir sonraki kura çekimi 29 Ocak 2026’da Niğde'de yapılacak.

Sinop TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

Sinop TOKİ projelerinde ödeme koşulları ülke genelindeki uygulamaya paralel şekilde %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade olarak uygulanıyor.

Konut tiplerine göre TOKİ’nin açıkladığı örnek fiyat ve taksit bilgileri ise şöyle:

1+1 (55 m²) konutlar 1.800.000 TL fiyatla 6.750 TL’den başlayan taksitlerle,

fiyatla taksitlerle, 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL fiyatla 8.250 TL’den başlayan taksitlerle;

fiyatla taksitlerle; 2+1 (80 m²) konutlar ise 2.650.000 TL fiyatla 9.938 TL’den başlayan taksitlerle

satışa sunuluyor. Ayrıca, asil hak sahiplerinden ödeme şartlarını karşılayamayan veya süreci tamamlayamayanlar olması durumunda, hakların yedek listedeki adaylara belirlenen sıra doğrultusunda geçiyor.