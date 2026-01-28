TOKİ Sinop kura sonuçları: Asil ve yedek listeler

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 28 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’de noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte Sinop genelinde yapılacak toplam 947 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Sinop TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Sinop kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından ise sonuçlar, resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla aşağıdaki resmi adreslerden sorgulama yaparak sonuçlarına ulaşabiliyor:

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste ve sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor, isim sorgulanabiliyor.

Sinop TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sinop genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açılacak. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Sinop'ta kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra listelerin sisteme düşmesi zaman alabilir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir.

İlçeKonut sayısıKura sonucu
Sinop Merkez600Sinop Merkez kura sonucu listesi
Boyabat100Boyabat kura sonucu listesi
Durağan100Durağan kura sonucu listesi
Erfelek47Erfelek kura sonucu listesi
Gerze100Gerze kura sonucu listesi
TOPLAM947

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı bulunan vatandaşlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme imzalama aşamasına geçecek. Yedek listede yer alan adaylar ise, asil hak sahiplerinin haklarından vazgeçmesi halinde belirlenen sıra esas alınarak konut hakkı kazanacak. Sözleşme takvimi, ödeme planı ve teslim sürecine dair ayrıntıların da önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alabilir?

Kura sonucunda adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden itibaren 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi için başvuruda bulunabilir.

Halkbank ve Emlak Katılım aracılığıyla ödeme yapanlar, bankaların ya da TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama/talep ekranları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Halkbank TOKİ İade Talep Ekranı

Emlak Katılım TOKİ İade Talep Ekranı

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade taleplerini Ziraat Mobil uygulaması üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki bir sonraki kura çekimi 29 Ocak 2026’da Niğde'de yapılacak.

Sinop TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

Sinop TOKİ projelerinde ödeme koşulları ülke genelindeki uygulamaya paralel şekilde %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade olarak uygulanıyor.

Konut tiplerine göre TOKİ’nin açıkladığı örnek fiyat ve taksit bilgileri ise şöyle:

  • 1+1 (55 m²) konutlar 1.800.000 TL fiyatla 6.750 TL’den başlayan taksitlerle,
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL fiyatla 8.250 TL’den başlayan taksitlerle;
  • 2+1 (80 m²) konutlar ise 2.650.000 TL fiyatla 9.938 TL’den başlayan taksitlerle

satışa sunuluyor. Ayrıca, asil hak sahiplerinden ödeme şartlarını karşılayamayan veya süreci tamamlayamayanlar olması durumunda, hakların yedek listedeki adaylara belirlenen sıra doğrultusunda geçiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

