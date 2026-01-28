TOKİ Sinop kura çekilişi - Canlı İzle
Sinop TOKİ kura çekimi canlı yayını
Sinop’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.
Sinop TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Sinop TOKİ kura çekimi, Sinop Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Adres: Gelincik, Fatih Cd. No:24, 57000 Sinop Merkez/Sinop
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Sinop’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Sinop’ta konut dağılımı şöyle:
İlçe
Konut sayısı
Merkez
600
Boyabat
100
Durağan
100
Erfelek
47
Gerze
100
TOPLAM
947
Sinop’ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 29 Ocak’ta Niğde’de yapılacak.