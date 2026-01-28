TOKİ Sinop kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sinop’ta yapılacak kura çekiminin tarih ve saati belli oldu. Sinop genelinde toplam 947 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Sinop TOKİ kura çekimi canlı yayını

Sinop’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

Sinop TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Sinop TOKİ kura çekimi, Sinop Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adres: Gelincik, Fatih Cd. No:24, 57000 Sinop Merkez/Sinop

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Sinop’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Sinop’ta konut dağılımı şöyle:

İlçe

Konut sayısı

Merkez

600

Boyabat

100

Durağan

100

Erfelek

47

Gerze

100

TOPLAM

947

Sinop’ta TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 29 Ocak’ta Niğde’de yapılacak.

