Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı yayını izle

Şanlıurfa’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı aracılığıyla eş zamanlı olarak paylaşıyor.

Şanlıurfa TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi; Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adres:

AVM, Esentepe Mahallesi, Osmangazi Caddesi, 63300 Karaköprü / Şanlıurfa

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi,

https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

adresi üzerinden ilan edilecek.

Bozova ilçesinde başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Şanlıurfa’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Şanlıurfa’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra İlçe Konut Sayısı 1 Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü) 9.000 2 Akçakale 350 3 Birecik 180 4 Bozova 700 (Kura çekilmeyecek) 5 Ceylanpınar 200 6 Halfeti 400 7 Harran 700 8 Hilvan 110 9 Siverek 750 10 Suruç 800 11 Viranşehir 600 — TOPLAM 13.790

Şanlıurfa’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre TOKİ fiyatları şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kurası hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kurası 21 Ocak Çarşamba günü saat 11:00’de Trabzon’da çekilecek.