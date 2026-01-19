TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi - CANLI İZLE
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı yayını izle
Şanlıurfa’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak.
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı aracılığıyla eş zamanlı olarak paylaşıyor.
Şanlıurfa TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi; Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Adres:
AVM, Esentepe Mahallesi, Osmangazi Caddesi, 63300 Karaköprü / Şanlıurfa
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi,
https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
adresi üzerinden ilan edilecek.
Bozova ilçesinde başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
Şanlıurfa’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Şanlıurfa’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
Sıra
İlçe
Konut Sayısı
1
Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü)
9.000
2
Akçakale
350
3
Birecik
180
4
Bozova
700 (Kura çekilmeyecek)
5
Ceylanpınar
200
6
Halfeti
400
7
Harran
700
8
Hilvan
110
9
Siverek
750
10
Suruç
800
11
Viranşehir
600
—
TOPLAM
13.790
Şanlıurfa’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre TOKİ fiyatları şu şekilde:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kurası hangi şehirde çekilecek?
Bir sonraki TOKİ kurası 21 Ocak Çarşamba günü saat 11:00’de Trabzon’da çekilecek.