TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi - CANLI İZLE
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Şanlıurfa genelinde toplam 13 bin 790 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı yayını izle

Şanlıurfa’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı aracılığıyla eş zamanlı olarak paylaşıyor.

Şanlıurfa TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi; Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adres:
AVM, Esentepe Mahallesi, Osmangazi Caddesi, 63300 Karaköprü / Şanlıurfa

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi,
https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
adresi üzerinden ilan edilecek.

Bozova ilçesinde başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Şanlıurfa’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Şanlıurfa’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra

İlçe

Konut Sayısı

1

Merkez (Eyyübiye – Haliliye – Karaköprü)

9.000

2

Akçakale

350

3

Birecik

180

4

Bozova

700 (Kura çekilmeyecek)

5

Ceylanpınar

200

6

Halfeti

400

7

Harran

700

8

Hilvan

110

9

Siverek

750

10

Suruç

800

11

Viranşehir

600

TOPLAM

13.790

Şanlıurfa’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre TOKİ fiyatları şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kurası hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kurası 21 Ocak Çarşamba günü saat 11:00’de Trabzon’da çekilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

