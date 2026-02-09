TOKİ Kütahya kura sonuçları

TOKİ Kütahya kura sonuçları
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya'da yapılacak toplam 3 bin 592 konut için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Kütahya'da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NOPROJE ADIKONUT SAYISIKURA SONUCU
1KÜTAHYA MERKEZ1174KÜTAHYA MERKEZ KURA SONUCU
2MERKEZ SEYİTÖMER47MERKEZ SEYİTÖMER KURA SONUCU
3ALTINTAŞ200ALTINTAŞ KURA SONUCU
4ASLANAPA96ASLANAPA KURA SONUCU
5ÇAVDARHİSAR70ÇAVDARHİSAR KURA SONUCU
6DOMANİÇ70DOMANİÇ KURA SONUCU
7DOMANİÇ ÇUKURCA47DOMANİÇ ÇUKURCA KURA SONUCU
8DUMLUPINAR47DUMLUPINAR KURA SONUCU
9EMET96EMET KURA SONUCU
10GEDİZ200GEDİZ KURA SONUCU
11GEDİZ ESKİGEDİZ47GEDİZ ESKİGEDİZ KURA SONUCU
12GEDİZ GÖKLER47GEDİZ GÖKLER KURA SONUCU
13GEDİZ YENİKENT47GEDİZ YENİKENT KURA SONUCU
14HİSARCIK63HİSARCIK KURA SONUCU
15PAZARLAR70PAZARLAR KURA SONUCU
16SİMAV250SİMAV KURA SONUCU
17SİMAV AKDAĞ47SİMAV AKDAĞ KURA SONUCU
18SİMAV ÇİTGÖL47SİMAV ÇİTGÖL KURA SONUCU
19SİMAV DEMİRCİ47SİMAV DEMİRCİ KURA SONUCU
20SİMAV KUŞU47SİMAV KUŞU KURA SONUCU
21SİMAV NAŞA47SİMAV NAŞA KURA SONUCU
22ŞAPHANE70ŞAPHANE KURA SONUCU
23TAVŞANLI575TAVŞANLI KURA SONUCU
24TAVŞANLI KURUÇAY47TAVŞANLI KURUÇAY KURA SONUCU
25TAVŞANLI TEPECİK47TAVŞANLI TEPECİK KURA SONUCU
26TAVŞANLI TUNÇBİLEK47TAVŞANLI TUNÇBİLEK KURA SONUCU

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

KÜTAHYA TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı Bilecik'te yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

