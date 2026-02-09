TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya'da yapılacak toplam 3 bin 595 konut için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Kütahya'da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NO PROJE ADI KONUT SAYISI KURA SONUCU 1 KÜTAHYA MERKEZ 1174 KÜTAHYA MERKEZ KURA SONUCU 2 MERKEZ SEYİTÖMER 47 MERKEZ SEYİTÖMER KURA SONUCU 3 ALTINTAŞ 200 ALTINTAŞ KURA SONUCU 4 ASLANAPA 96 ASLANAPA KURA SONUCU 5 ÇAVDARHİSAR 70 ÇAVDARHİSAR KURA SONUCU 6 DOMANİÇ 70 DOMANİÇ KURA SONUCU 7 DOMANİÇ ÇUKURCA 47 DOMANİÇ ÇUKURCA KURA SONUCU 8 DUMLUPINAR 47 DUMLUPINAR KURA SONUCU 9 EMET 96 EMET KURA SONUCU 10 GEDİZ 200 GEDİZ KURA SONUCU 11 GEDİZ ESKİGEDİZ 47 GEDİZ ESKİGEDİZ KURA SONUCU 12 GEDİZ GÖKLER 47 GEDİZ GÖKLER KURA SONUCU 13 GEDİZ YENİKENT 47 GEDİZ YENİKENT KURA SONUCU 14 HİSARCIK 63 HİSARCIK KURA SONUCU 15 PAZARLAR 70 PAZARLAR KURA SONUCU 16 SİMAV 250 SİMAV KURA SONUCU 17 SİMAV AKDAĞ 47 SİMAV AKDAĞ KURA SONUCU 18 SİMAV ÇİTGÖL 47 SİMAV ÇİTGÖL KURA SONUCU 19 SİMAV DEMİRCİ 47 SİMAV DEMİRCİ KURA SONUCU 20 SİMAV KUŞU 47 SİMAV KUŞU KURA SONUCU 21 SİMAV NAŞA 47 SİMAV NAŞA KURA SONUCU 22 ŞAPHANE 70 ŞAPHANE KURA SONUCU 23 TAVŞANLI 575 TAVŞANLI KURA SONUCU 24 TAVŞANLI KURUÇAY 47 TAVŞANLI KURUÇAY KURA SONUCU 25 TAVŞANLI TEPECİK 47 TAVŞANLI TEPECİK KURA SONUCU 26 TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47 TAVŞANLI TUNÇBİLEK KURA SONUCU

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

KÜTAHYA TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı Bilecik'te yapılacak.