TOKİ Kütahya kura sonuçları
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya'da yapılacak toplam 3 bin 595 konut için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.
KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:
- Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları
- TOKİ kura sonuç sorgulama
- e-Devlet Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama
KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER
Paylaşılan proje listesine göre Kütahya'da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.
|SIRA NO
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|KURA SONUCU
|1
|KÜTAHYA MERKEZ
|1174
|KÜTAHYA MERKEZ KURA SONUCU
|2
|MERKEZ SEYİTÖMER
|47
|MERKEZ SEYİTÖMER KURA SONUCU
|3
|ALTINTAŞ
|200
|ALTINTAŞ KURA SONUCU
|4
|ASLANAPA
|96
|ASLANAPA KURA SONUCU
|5
|ÇAVDARHİSAR
|70
|ÇAVDARHİSAR KURA SONUCU
|6
|DOMANİÇ
|70
|DOMANİÇ KURA SONUCU
|7
|DOMANİÇ ÇUKURCA
|47
|DOMANİÇ ÇUKURCA KURA SONUCU
|8
|DUMLUPINAR
|47
|DUMLUPINAR KURA SONUCU
|9
|EMET
|96
|EMET KURA SONUCU
|10
|GEDİZ
|200
|GEDİZ KURA SONUCU
|11
|GEDİZ ESKİGEDİZ
|47
|GEDİZ ESKİGEDİZ KURA SONUCU
|12
|GEDİZ GÖKLER
|47
|GEDİZ GÖKLER KURA SONUCU
|13
|GEDİZ YENİKENT
|47
|GEDİZ YENİKENT KURA SONUCU
|14
|HİSARCIK
|63
|HİSARCIK KURA SONUCU
|15
|PAZARLAR
|70
|PAZARLAR KURA SONUCU
|16
|SİMAV
|250
|SİMAV KURA SONUCU
|17
|SİMAV AKDAĞ
|47
|SİMAV AKDAĞ KURA SONUCU
|18
|SİMAV ÇİTGÖL
|47
|SİMAV ÇİTGÖL KURA SONUCU
|19
|SİMAV DEMİRCİ
|47
|SİMAV DEMİRCİ KURA SONUCU
|20
|SİMAV KUŞU
|47
|SİMAV KUŞU KURA SONUCU
|21
|SİMAV NAŞA
|47
|SİMAV NAŞA KURA SONUCU
|22
|ŞAPHANE
|70
|ŞAPHANE KURA SONUCU
|23
|TAVŞANLI
|575
|TAVŞANLI KURA SONUCU
|24
|TAVŞANLI KURUÇAY
|47
|TAVŞANLI KURUÇAY KURA SONUCU
|25
|TAVŞANLI TEPECİK
|47
|TAVŞANLI TEPECİK KURA SONUCU
|26
|TAVŞANLI TUNÇBİLEK
|47
|TAVŞANLI TUNÇBİLEK KURA SONUCU
ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?
Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.
Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.
Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.
KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.
Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
KÜTAHYA TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla
BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı Bilecik'te yapılacak.