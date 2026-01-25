TOKİ Giresun kura çekilişi – Canlı Yayın

TOKİ Giresun kura çekilişi – Canlı Yayın
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Giresun’da yapılacak kura çekiminin tarihi belli oldu. Giresun genelinde toplam 1676 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Giresun TOKİ kura çekimi canlı yayını

TOKİ Giresun kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Giresun’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.

Giresun TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Giresun TOKİ kura çekimi Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adres:

Teyyaredüzü, Atatürk Blv. No:421, 28200 Giresun Merkez/Giresun

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek, ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da E-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Giresun’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Giresun’da kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:

toki.png

Giresun TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme şartları ülke genelinde aynı şekilde uygulanıyor. Buna göre konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânıyla satışa sunuluyor.

Giresun gibi Anadolu illerinde konut tipine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. 1+1 (55 m²) dairelerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.

2+1 (65 m²) daireler 2 milyon 200 bin TL fiyatla satışa sunulurken, bu tip konutlarda aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den başlıyor.

2+1 (80 m²) dairelerin fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den itibaren uygulanıyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 28 Ocak Çarşamba günü Sinop’ta yapılacak ve 947 konut hak sahiplerini bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

