TOKİ Aksaray kura sonuçları: Asil ve yedek listeler

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aksaray’da yapılacak toplam 2.353 konut için kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

Aksaray TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Güvenliğiniz için aşağıda belirtilen resmi ekranlar dışında kişisel bilgilerinizi kullanarak isim sorgulamayın.

Aksaray TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Aksaray’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir.

Listeler açıklanana kadar kura sonucuznuzu sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

İlçe

Konut sayısı

Kura sonucu

Merkez

1.000

Aksaray Merkez Kura Sonuçları

Merkez (Helvadere)

79

Aksaray Helvadere Kura Sonuçları

Merkez (Sağlık)

126

Aksaray Sağlık Kura Sonuçları

Merkez (Yenikent)

110

Aksaray Yenikent Kura Sonuçları

Ağaçören

79

Ağaçören Kura Sonuçları

Eskil

190

Eskil Kura Sonuçları

Eskil (Eşmekaya)

94

Eskil Eşmekaya Kura Sonuçları

Gülağaç

43

Gülağaç Kura Sonuçları

Gülağaç (Demirci)

50

Gülağaç Demirci Kura Sonuçları

Güzelyurt

94

Güzelyurt Kura Sonuçları

Güzelyurt (Ihlara)

94

Güzelyurt Ihlara Kura Sonuçları

Ortaköy

190

Ortaköy Kura Sonuçları

Sarıyahşi

94

Sarıyahşi Kura Sonuçları

Sultanhanı

110

Sultanhanı Kura Sonuçları

TOPLAM

2.353

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Aksaray TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu ise şu şekildedir:

Konut tipi

Fiyat

Aylık taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Aksaray kura çekiminin ardından bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak Cumartesi günü Nevşehir, Bartın ve Samsun illeri için yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

