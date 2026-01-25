Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı
Yayınlanma:
Tokat’ın Niksar ilçesinde kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Tokat’ın Harmancık Mezarlığı karşısında bulunan bir kuyuya inek düştü. Durumu gören vatandaşlar, hemen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

KUYUYA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler, uzun ve titiz bir çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde kuyunun içine inerek ineği bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda inek sağ salim kuyudan çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.

Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandıKarın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yetkililer, yaşanan olayda ne inek ne de herhangi bir kişinin zarar görmediğini belirterek, can kaybı veya ciddi yaralanmanın olmadığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde hayvan güvenli bir şekilde kurtarılırken, olayda herhangi bir mal kaybı veya ek zarar yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

