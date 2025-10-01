TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kilis'te tır ile kamyonet çarpıştı. Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

M.E.Y. yönetimindeki 01 ER 871 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle Ö.A. idaresindeki 27 BBR 053 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan A.B.A. sağlık ekipleri tarafından Prof .Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.